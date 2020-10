Von heute an und die nächsten Samstage bis Jahresende ist das Parken im Gifhorner Parkhaus kostenlos,

Gifhorn. Die Stadt will durch dieses Angebot den heimischen Einzelhandel fördern

Ab heute samstags in Gifhorn kostenlos parken und Bus fahren

An diesem und den folgenden Samstagen macht die Stadt Gifhorn ein besonderes Angebot: Auf allen städtischen Parkplätzen, dem Parkhaus in der Hindenburgstraße sowie auf dem Parkplatz an der Schottischen Mühle darf vom 17. Oktober bis zum 31. Dezember dieses Jahres kostenlos geparkt werden.

Ein entsprechendes Schild an den Automaten wird auf das Gratisparken hinweisen, die Parkautomaten wurden programmiert. Analog zur kostenlosen Nutzung der städtischen Parkplätze haben alle, die an den genannten Samstagen mit den Öffentlichen unterwegs sind, in den Bussen der VLG und der BBG innerhalb der Stadt Gifhorn (Tarifzone 10) freie Fahrt. Die Freifahrten im Bus werden von der Stadt finanziert. „Unsere Einzelhändler haben unter Corona teils herbe Umsatzeinbußen verkraften müssen und sind dankbar für jeden Kunden, der nicht ins Internet abgewandert ist“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich. „Was sie jetzt brauchen ist ein gutes Weihnachtsgeschäft. Unsere Aktion soll ein Anreiz für die Kunden sein, lokal zu kaufen und für den Einzelhandel ein Zeichen, dass wir alles tun, um die heimische Wirtschaft zu stärken.“ Bürgermeister Matthias Nerlich möchte dabei insbesondere der VLG danken. „Sie hat die Idee sofort aufgegriffen und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um bei der Landesverkehrsgesellschaft Niedersachsen GmbH die Genehmigung hierfür einzuholen.“

