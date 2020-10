Kein Programmheft, aber natürlich gibt es ein Programm bei der KVHS. „Das Angebot steht komplett im Internet (www.kvhs-gifhorn.de)“, erklärte KVHS-Leiterin Ricarda Riedesel.

Und ab sofort gibt es einen neuen Service. „Man kann auf der Homepage ein Kundenkonto anlegen, so dass man nur einmal seine Daten eingeben muss“, erklärte Riedesels Stellvertreterin Charlotte Dreschke. Und das kann gleich genutzt werden für neue, interessante Angebote. Vor allem die wegen der Pandemie stark betroffenen Schüler können nun zugreifen.

Denn mit einer Initiative des Kultusministeriums gibt es besondere Bildungs- und Freizeitangebote. Das sind freiwillige und außerschulische Angebote für Schüler, die in der Pandemiesituation einer besonderen Unterstützung bedürfen, erklärte Fachberaterin Lara Wandel.

In Zusammenarbeit mit der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule gibt es bei „Digital fit!“ einen Ferienworkshop für die Klassen 5 bis 7 über Smartphone, Google, YouTube und Co. und für die Schüler der zehnten Klassen Unterricht in Deutsch, Englisch und Mathe, um Lücken aufzuholen. „Gerade bei den Realschulen ist die Digitalisierung noch nicht angekommen“, erklärte Marion Music, stellvertretende Leiterin der Schule. Live vor Ort wird zudem „Freitag für Bildung“ angeboten, mit dem Zusatz „Wissen mit Häppchen“.

Die neue Veranstaltungsreihe vereint Vorträge und Workshops aus allen Bereichen der KVHS. So findet unter anderem interaktive Lesungen oder ein künstlerischer Jahresabschluss statt, zudem geht es um das Web 2.0 oder das Lösen innerer Fesseln.

Begleitend zu den Veranstaltungen gibt es kleine gesunde Häppchen zum Stärken und Probieren. Rechtzeitig vor Weihnachten bietet der Weihnachtsonkel die Weihnachtsmannschule an. Denn Weihnachten kann man lernen, vom überzeugenden Kostüm bis zum gelungenen Auftritt. Der Kurs ist auch für weibliche Menschen gedacht.

Bequem für Zuhause wird das digitale Wissenschaftsprogramm „vhs.wissen live“ angeboten mit aktuellen Themen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten wie den Klimawandel, wie Babys sprechen lernen oder einen Kommentar zur amerikanischen Präsidentschaftswahl.

Auch die Kreiskunstschule hat noch Platz im Malatelier, für den Workshop Upcycling von Textilien, Handlettering und in der alten Schreibstube oder die Gestaltung mit 3D-Pens.

Zudem gibt es Whatsapp-Kurse für Einsteiger und eine ganze Reihe von Bildungsurlauben.