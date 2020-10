Kreis Gifhorn plant Corona-Hilfen für Kommunen

Immer lauter wurden zuletzt die Rufe, der Landkreis müsse den von der Corona-Krise finanziell gebeutelten Mitgliedsgemeinden helfen. Am Donnerstag nun zeigte Erster Kreisrat Thomas Walter im Finanzausschuss des Kreistags offiziell ein Einsehen. Bereits in der nächsten Woche werde der Landrat mit den Bürgermeistern der zehn Gemeinden, Samtgemeinden und Städte über ein „Finanzpaket“ zur Entlastung verhandeln, das in den Entwurf des Kreisetats 2021 eingepreist werden solle.

Zuletzt hatten Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich und der Grünen-Politiker Rüdiger Wockenfuß als Gifhorner Finanzausschusschef und Kreistagsabgeordneter die ungekürzte Abgabenlast von allein 23,5 Millionen Euro der kreditbedürftigen Stadt an den Landkreis moniert.

Im Finanzausschuss nun bediente sich die Kämmerin der Samtgemeinde Papenteich eines Tricks, um an weitere Zahlen zu kommen. Petra Wieloch fragte als Bürgerin des Landkreises Gifhorn in der Einwohnerfragestunde nach dem Barmittelbestand des Landkreises per 31. Dezember 2019. Etwas banaler: Wie reich ist der Kreis? Die Antwort von Wielochs Kämmerer-Kollegen Manfred Linse: In der Kreiskasse liegen mal so eben 70 Millionen Euro. Der Betrag relativiere sich, weil längst nicht alles „freie Mittel“ seien, mahnte Linse, doch selbst nach Abzug von Verpflichtungen für den Rettungsdienst und die Abfallentsorgung blieben im „Kernhaushalt“ mehr als 35 Millionen Euro. Auch wenn man davon einen weiteren zweistelligen Millionenbetrag für sogenannte Haushaltsreste abzieht, die erst verspätet ausgegeben werden wollen, bleibt noch ein erklecklicher zweistelliger Millionenbetrag übrig.

Das viele Geld auf der hohen Kante spielte auch in einem weiteren Zusammenhang noch eine Rolle, durchaus im positiven Sinne. Denn wer Geld übrig hat, muss sich keines bei der Bank leihen. Deswegen hat der Landkreis rund eine Million Euro an eingeplanten Zinsen nicht zahlen müssen, weil er die mehr als 100 Millionen Euro teuren Glasfaseranschlüsse für die unversorgten Kreisgebiete bislang komplett mit Eigenmitteln vorfinanziert hat.

Das nächste Plus fährt der Kreis bis Ende des laufenden Jahres ein. Zu Beginn des Schlussquartals hat sich die Prognose der Kämmerei für den mehr als 320 Millionen Euro schweren Haushalt aufgehellt. Statt einer knappen Punktlandung sollen nach den jüngsten Zahlen von Schatzmeister Linse nun mehr als sieben Millionen Euro hängenbleiben.

Schwer nachzubesetzende Stellen entlasteten den Personaletat um eine Million Euro. Der Breitbandausbau steuerte die besagte weitere Million bei. Fünf Millionen Euro mehr als erwartet bekam das Land für die Behindertenhilfe. Drei Millionen Euro weniger fielen für Asylkosten an , weil in der Corona-Zeit keine neuen Flüchtlinge aufzunehmen waren. Selbst bei den Schulbussen ergab sich ein kleines Plus von 400.000 Euro, weil es für Oberstufenschüler neue Angebote des Regionalverbands gibt. Da ließen sich selbst Mehrkosten von 1,5 Millionen Euro für die Bewältigung der Corona-Krise verschmerzen und ein neuerliches Minus von 2,5 Millionen Euro in der Jugendhilfe.