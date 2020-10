So groß ist die Furcht vor der Afrikanischen Schweinepest, dass der Landkreis Gifhorn in den vergangenen Wochen bereits 140.000 Euro in Schutzmaterial investiert hat. „Wenn alle bestellen, wird es erfahrungsgemäß eng“, sagte Sozial-Kreisrat Rolf Amelsberg dem Finanzausschuss des Kreistags. Also hat der Kreis einen kilometerlangen Metalldrahtzaun einsatzbereit eingelagert, mit dem sich eine Kernzone der Infektion abgrenzen lässt. Dazu kommen Kühlcontainer, Anhänger und Bergesatz zum Abtransport aufgefundener Wildschweinkadaver.