Verzögerung auf Schlesierstraße – 20 Prozent weniger Fördermittel

Die Hoffnung auf eine erneute Fristverlängerung hat sich zerschlagen: Das Amt für regionale Landesentwicklung lehnte das Ansinnen der Gemeinde Rühen ab. So kommt es wie befürchtet: die Gemeinde verliert 20 Prozent der Fördergelder für die Sanierung der Schlesierstraße in Brechtorf, weil sie den 30. Oktober als Fertigstellungstermin, an den die 73-prozentige Förderung geknüpft war, nicht halten kann.

Statt 73-prozentiger Förderung gibt es jetzt nur noch 53 Prozent: Fertigstellungstermin wird nicht eingehalten

Das berichtete Bürgermeister Karl Urban, der nach monatelanger Pause wieder die Ratssitzung leitete, am Mittwoch während der Ratssitzung. Anfänglichen Verzögerungen bei Entsorgungsgenehmigung, Probleme bei der Bodenbeschaffenheit und teils fehlerhafte Regenabläufe verschiebt die endgültige Fertigstellung jetzt auf Ende November. Die 600.000 Euro werden nun also nur noch zu 53 Prozent gefördert, die verloren gegangen 20 Prozent tragen Gemeinde und Anlieger – zusätzlich zu den ohnehin nicht geförderten Kosten.

Der Erweiterungsbau des Sportheimes Eischott schreitet planmäßig voran, derzeit wird die Dachfassade am Erweiterungsbau sowie am Bestandsgebäude gesetzt. Im Innenbereich ist die Lüftungsanlage in den letzten Zügen, die Sanitäranlagen sind vorinstalliert und diese Woche wurde mit der Estrichverlegung begonnen. Fertig sein soll alles noch in diesem Jahr.

Biosphärenreservat Drömling: Kreis Gifhorn rechnet mit Unesco-Anerkennung in 2022

Der Rat war sich einig, dass sich Rühen vorerst nicht als niedersächsische Entwicklungszone für das Biosphärenreservat Drömling bewirbt. Weil diese Möglichkeit bis zum 1. November besteht, stellte die PUL den Antrag, darüber im Rat zu diskutieren. Laut der Allgemeinen Verwaltungsvertreterin Andrea Vandrey wolle man jedoch erst abwarten, bis endgültig spruchreif ist, dass der Drömling als Unesco-Biosphärenreservat anerkannt ist, um dann erneut über eine Bewerbung zu beraten.

Die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Niedersachsen sitzen derzeit an einem gemeinsamen Antrag. Die Bearbeitung dauert lang, der Landkreis beispielsweise rechnet mit einer Unesco-Anerkennung in 2022. Das künftige länderübergreifende Biosphärenreservat wird sich über 34.000 Hektar in Sachsen-Anhalt und 4500 Hektar in Niedersachsen, konkret über die Landkreise Gifhorn, Helmstedt und die Stadt Wolfsburg erstrecken. In den dazugehörigen Entwicklungszonen wird vor allem auf sozioökonomische und nachhaltige Entwicklung gesetzt.