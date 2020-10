Gifhorner B4 – „Tempo 60 bei Regen muss weg!“

Vier Jahre nach Abschluss der Fahrbahnsanierung auf der Gifhorner Ortsumgehung der Bundesstraße 4 gilt das massive Aquaplaning-Problem als gelöst. Weil nach dem Einbau der Beton-Gleitwand zwischen den Richtungsfahrbahnen ab 2016 Regenwasser nicht mehr richtig abfloss, bildeten sich an zahlreichen Stellen zwischen den Abfahrten Gifhorn-Süd und Gifhorn-Nord schnell Wasserflächen und Pfützen, die Fahrzeuge aufschwimmen ließen.

Aus Sicherheitsgründen hatte die Kreisverwaltung seitdem für die rund fünf Kilometer lange Strecke Tempo 60 bei Nässe angeordnet. Die Landesbehörde für Straßenbau in Wolfenbüttel tat sich schwer mit einer Lösung. Was funktioniert sicher, kostet nicht zuviel, und lässt sich ohne neuerliche massive Verkehrseingriffe umsetzen? Die regelmäßige Reinigung der Wasserabläufe in der Gleitwand brachte wenig. Nach einer vorbereitenden Laservermessung der Fahrbahnoberfläche für 75.000 Euro setzten die Straßenbauer in diesem August auf Diagonalrillen, die sie als Schraffur in die oberste Asphaltschicht fräsen ließen.

An zwei Stellen muss doch noch nachgearbeitet werden.

120.000 Euro kostete das laut Geschäftsbereichsleiter Michael Peuke. Der Erfolg? Frappierend. Wenn es seitdem regnet, fließt das Wasser ab. Pfützen und Lachen bildeten sich deutlich weniger, das Aquaplaning-Risiko ist deutlich gemindert. Peuke zufolge muss an zwei Stellen der Strecke noch nachgearbeitet werden. An einer Stelle werde man das seitliche Bankett auflockern, damit abfließendes Wasser besser versickert. An der zweiten Stelle muss wohl an den Fräsarbeiten nachgebessert werden. Doch das Prinzip funktioniert – so gut, dass die Landesbehörde für Straßenbau mit dem Landkreis über die Beschilderung sprechen werde, kündigte Peuke an. Sein Ziel: „Tempo 60 bei Regen muss weg.“ Das normale Limit liegt bei 100 km/h.

Klar ist gleichwohl: Bei richtigem Starkregen steht jede Fahrbahn unter Wasser, angepasstes Tempo liegt dann in der Verantwortung des Einzelnen.