Gifhorner Rat billigt tiefroten Corona-Etat

Gifhorn. Die Parkgebühren verdoppeln sich ab November. Dafür ist an Herbstsamstagen der Stadtbus gratis.

In den ersten zweieinhalb Stunden seiner Mammut-Sitzung mit mehr als 50 Tagesordnungspunkten rang sich der Rat der Stadt am Montag den schwer defizitären Nachtragshaushalt 2020 ab, das fahrradlastige Mobilitätskonzept 2030, verdoppelte Parkgebühren ab 15. November sowie kostenlose Busfahrten an den Einkaufssamstagen bis Weihnachten ergänzend zum Gratis-Parken.

Die Sitzung war nicht nur wegen der unüberschaubaren Vielzahl der Tagesordnungspunkte für alle Beteiligten ein Kraftakt. Die strikten Corona-Hygieneregeln bei unzulänglicher Technik beeinträchtigten die Debatte massiv. Anfangs mussten die Redner gar mit Mundschutz vor das Mikrofon treten, weil sich niemand fand, der das Gerät zwischen den Beiträgen desinfizierte. Dazu kam die anhaltend konfrontative Grundstimmung gegenüber den zwei AfD-Ratsherren. Der Konflikt gipfelte in Gebrüll zwischen den Fraktionsvorsitzenden Nicole Wockenfuß (Grüne) und Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) über das Abstimmungsprozedere eines mehrteiligen Änderungsantrags zum Mobilitätskonzept. Die Stadt will endlich Geld sehen vom Landkreis. Der Nachtragshaushalt sortiert die Corona-Folgen der vergangenen Monate. Allein 7 von ursprünglich 18,5 Millionen Euro Einnahmen aus Gewerbesteuer brachen weg. Längst nicht alle Verluste der Stadt gleichen die Schutzschirme von Bund und Land aus – der Landkreis beteiligt sich zum Verdruss nicht nur des Bürgermeisters Matthias Nerlich gar nicht an der Stützung der Kommunalfinanzen: Die geforderte Kreisumlage von 23,5 Millionen Euro bleib unverändert, während der Kreis einen Haushaltsüberschuss von 2,1 Millionen Euro prognostiziere. „Wann setzt der Rückfluss zur Stadt ein?“, drängte der Bürgermeister. Denn das um 2,5 Millionen auf 94,3 Millionen Euro gekürzte Budget weist ein Defizit von 1,6 Millionen Euro aus, während die Schulden sich binnen Jahresfrist auf 37,5 Millionen Euro mehr als verdoppeln und Ende 2021 die 50-Millionen-Euro-Schwelle bersten lassen könnten. Die Bürger kommen ohne Steuererhöhungen davon – vorerst, wie Redner von Unabhängigen und AfD unkten. Nerlich erinnerte noch einmal daran, dass allein eine Million Euro Mindereinnahmen der lange umstrittenen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge geschuldet sind. Bis auf die AfD stimmen alle Fraktionen für den Nachtragsetat – trotz Bauchschmerzen. Am Ende stimmte der Rat mit Ausnahme der AfD geschlossen für den Nachtrag, einhelliger noch als für den ursprünglichen Etat zu Jahresbeginn. Der Bürgermeister lobte den Konsens als weiteres Zeichen des Zusammenhalts, der die Stadt bislang verlässlich durch die Pandemie gebracht habe. Finanzausschusschef Rüdiger Wockenfuß (Grüne) betonte, die Stadt halte an ihren Zukunftsinvestitionen fest. CDU-Ratsherr Horst Ganz bedauerte, dass Sparbemühungen häufig an gesetzlichen Vorgaben gescheitert seien. „An Investitionen in Erziehung und Bildung halten wir fest.“ Ratsfrau Sabine Irmler (SPD) rügte teilweise falsche Schwerpunktsetzungen: Statt für 113.000 Euro eine Organisationsuntersuchung des Rathauses zu beginnen, hätte sie lieber die unterbrochenen Sanierung der Stadtbücherei fortgesetzt: „Darauf sind die Leute doch angewiesen.“ Drohen den Gifhornern 2021 Steuererhöhungen? Ratsherr Ralf Richter (Grüne) bekräftigte, „die Stadt kaputtzusparen macht keinen Sinn“. Im Gegenteil sei es wichtig, die Kommune strategisch aufzustellen. Das gelte für das bekrittelte Rathaus-Konzept ebenso wie für das verbesserte Schlosssee-Umfeld und den Fahrradpool-Südheide als Triebfeder für Fahrradtourismus. Die Schuldenlast wollte der frühere Unternehmer in Bezug zum Gesamthaushalt setzen. Sie liege jetzt bei 40 Prozent, habe noch 2010 annähernd 80 Prozent erreicht. AfD-Fraktionschef Marzischewski-Drewes warnte vor einem „Schulden-Armageddon“. Es werde unweigerlich zu Wohlstandsverlusten und Steuererhöhungen kommen – „irgendwo muss das Geld ja herkommen“. Den Fahrradpool Südheide rügte Marzischewski-Drewes als 600.000-Euro-Subvention einer Boombranche. Die Reorganisation des Rathauses müsse bei den städtischen Beteiligungen beginnen. Deren Geschäftsführer kassierten sechsstellige Gehälter, teilweise deutlich über dem Salär des Bürgermeisters. Rats-Opposition: Schwarz-Grün schöpft einfach weiter aus dem Vollen. ULG-Ratsfrau Meike Pollack hatte ebenfalls „Bauchschmerzen“ wegen des Geldes: „Schwarz-Grün zeigt keinen Sparwillen und schöpft konsequent aus dem Vollen.“ Auch Pollack lag der Fahrradpool schwer im Magen, ebenso das Festhalten an der umstrittenen Personalie eines Klimamanagers. Den Kindergarten Rosengarten für die Umbauzeit zu Kosten von 1,1 Millionen Euro zum Roten Kreuz am Wasserturm auszulagern, rügte sie ebenso wie den Umbau von Rathaus-Büros für 200.000 Euro, während doch erst die Organisationsuntersuchung beginnen solle.