Leiferde. Bei einem Feuer in einer Garage in Leiferde sind zwei Autos abgebrannt. Der Besitzer konnte sein Motorrad noch geistesgegenwärtig retten.

Zwei Autos in Leiferde abgebrannt – Besitzer rettet noch Motorrad

Ein Pkw ist am Freitagnachmittag in der Straße „Unter den Eichen“ in Leiferde abgebrannt. Der Besitzer alarmierte gegen 17.40 Uhr die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte, der zwischenzeitlich auf ein weiteres Auto übergegriffen hatte. Der Besitzer des Fahrzeug schaffte es noch, ein Motorrad aus dem Gebäude zu retten, das Überspringen der Flammen auf das zweite Fahrzeug jedoch nicht mehr verhindern.

Die Feuerwehr kühlte zunächst die Umgebung, bevor sie mit den eigentlichen Löscharbeiten begann

„Mit einem C-Rohr kühlten wir erst einmal den Einsatzort und anschließend löschten wir sofort den Pkw-Brand mit Schaummittel“, schilderte Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Felix Brennecke das Vorgehen der Feuerwehr. Abschließend suchten die Einsatzkräfte den Brandort mit einer Wärmebildkamera ab, um ein Wiederaufflammen aus nicht gelöschten Brandnestern verhindern zu können.

Während der Löscharbeiten entschied die Feuerwehr, einen Teil der Dachkonstruktion einzureißen. Einige Streben des Gebälks hatten durch hochschlagende Flammen Feuer gefangen und mussten abgelöscht werden.

Das Umweltamt wurde aufgrund ausgelaufenen Treibstoffs alarmiert

Zu den Ursachen des Feuers gibt es bis dato noch keine Informationen. Feuerwehrleute aus der Umgebung sowie ein Rettungswagen waren im Einsatz. Da Kraftstoff ausgetreten war, wurde das Umweltamt über den Vorfall informiert.

