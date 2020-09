Brand in Gifhorn gelöscht bevor die Feuerwehr eintrifft

Gifhorn. Der Alarmruf hat die Feuerwehr Gifhorn kurz nach 22 Uhr erreicht – Menschenleben seien in Gefahr. Am Einsatzort gab es für die Wehr dann kaum Arbeit.

Weil Menschenleben in Gefahr seien, ist die Feuerwehr Gifhorn am späten Freitagabend in die Straße „Im Hängelmoor“ in Gifhorn gerufen worden. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, war das Feuer jedoch bereits durch die Bewohner des Hauses gelöscht worden, wie Einsatzleiter Mirco Klemm berichtet.

Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand bereits unter Kontrolle

Kurz nach 22 Uhr erreichte der Notruf die Feuerwehr aus der Straße „Im Hängelmoor“. Doch das Feuer war bereits größtenteils gelöscht als die Einsatzkräfte ankamen. „Die Bewohner hatten den Brand schon weitgehend gelöscht, mit geringem Wassereinsatz über den Shellangriff haben wir die letzten Glutnester beseitigt“, so Klemm gegenüber unserer Zeitung.

Im Einsatz waren 18 Kräfte der Feuerwehr aus Gifhorn und Neubokel. Ein Rettungswagen mit Notarzt sowie Beamte der Polizei waren ebenfalls zugegen. Der Schaden wird als geringfügig eingeschätzt. Verletzt wurde niemand.

red