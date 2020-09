Mann fährt in der Gifhorner Fußgängerzone berauscht E-Scooter

Ein E-Scooter-Fahrer kam der Polizei am Mittwoch um 11.40 Uhr in der Gifhorner Fußgängerzone entgegen. Der 25-Jährige sei bei der Kontrolle zunehmend nervöser geworden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren eingeleitet

Es habe sich herausgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand und zudem eine Konsumeinheit Marihuana mit sich führte. Gegen den Lüneburger wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren eingeleitet.

red