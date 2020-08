Sechs Cannabispflanzen hat die Polizei in einem Garten in Müden entdeckt und sichergestellt.

Polizei entdeckt sechs Cannabispflanzen in Müdener Privatgarten

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung haben Beamte der Polizei Meinersen am Freitagabend ein Haus in Müden aufgesucht. Im Garten trafen sie den 63-jährigen Bewohner an, dieser führte die Beamten zu einem Verschlag, dort standen sechs Cannabispflanzen.

Die Ernte der Pflanzen hatte er laut Polizeimitteilung für den Eigengebrauch benutzt, Hinweise auf einen Handel ergaben sich nicht. Die Pflanzen wurden sichergestellt, den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

