Gifhorn: Ladendieb schlägt auf Supermarktleiter ein

Einen Ladendieb haben Mitarbeiter eines Supermarktes in Gifhorn erwischt. Als der Leider des Markts ihn auf dem Parkplatz ansprach, bedrohte der Dieb ihn und fing an, auf ihn einzuschlagen.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr fiel der mutmaßliche Ladendieb Mitarbeitern eines Rewe-Marktes auf, wie er Lebensmitte, Tabak, alkoholische Getränke und ein Blutdruckmessgerät in seiner Jacke verschwinden lies. Als der 56-Jährige den Laden ohne zu bezahlen verließ, hielten ihn der Marktleiter sowie ein weiterer Mitarbeiter des Marktes am Parkplatz auf.

Daraufhin soll der mutmaßliche Ladendieb begonnen haben, den Marktleiter zu bedrohen und auf Arm und Oberkörper des Mannes einzuschlagen. Weiterhin soll der Mann Beleidigungen in Richtung des Marktleiters geäußert haben.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,49 Promille

Eintreffende Polizisten erteilten dem Mann aus Ummern, der bereits Hausverbot in dem Laden hatte, einen Platzverweis und leiteten Strafverfahren wegen Diebstahls, Beleidigung und Bedrohung ein. Der zuvor durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,49 Promille.

red