Vergewaltigung der eigenen Tochter? Prozess wird neu aufgerollt

Am Landgericht Hildesheim muss ein Fall komplett neu aufgerollt werden.

Weil das Landgericht Hildesheim es als erwiesen ansah, dass ein Mann seine damals 16-jährige Tochter vergewaltigt hat, wurde er im März 2018 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Doch nun wird der Fall neu aufgerollt: Weil der Angeklagte Revision einlegte, hob der Bundesgerichtshof das Urteil im Oktober 2018 auf und veranlasste damit eine neue Verhandlung samt neuer Entscheidung. Laut dem Landgericht wurde als Begründung aufgeführt, dass gegen die Verfahrensvorschriften verstoßen worden sei.

Revision gegen Urteil – zwei Jahre später muss Hauptverhandlung neu angesetzt werden

Der Prozessauftakt, in dem dem heute 46-Jährigen Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen vorgeworfen wird, startet demnach am 11. August – fast zwei Jahre nach der Entscheidung von oberster Instanz.

Der Mann aus dem Landkreis Gifhorn soll im Jahr 2014 gegen den Willen seines im Jahr 1998 geborenen Kindes versucht haben, im betrunkenen Zustand in ihrem Zimmer Geschlechtsverkehr auszuüben und dabei mehrfach in dessen Körper eingedrungen sein. Der Angeklagte hatte das stets bestritten.

dak