Unbekannter stiehlt in Hankensbüttel Geldbörse aus Auto

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl in der Hankensbütteler Fußgängerzone. Laut Bericht der Polizei ereignete sich die Tat am Donnerstag, 16. Juli, gegen 17 Uhr in der Bahnhofstraße auf dem Parkstreifen vor der Buchhandlung Ullrich. Demnach ließ der Geschädigte seine Geldbörse im offenen VW Golf Cabriolet liegen und ging kurz in die Buchhandlung. Als er wieder kam, bemerkte er den Verlust seines Portemonnaies.

Im Bereich der Buchhandlung herrscht in der Regel reger Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Falls jemand etwas beobachtet hat und sachdienliche Hinweise geben kann, bittet die Polizei in Hankensbüttel um Anruf unter (05832) 9793426.

red