Geldautomaten gesprengt – Razzien in unserer Region

Der Polizeieinsatz der Bereitschaftspolizei Braunschweig sowie des Bundeskriminalamts in der Winkler Straße in Gifhorn am Dienstagmorgen.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig zwei mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Geldautomatensprengern festgenommen. Derzeit laufen Durchsuchungen in fünf Objekten im Großraum Braunschweig/Salzgitter. Einheiten der Bereitschaftspolizei haben in der Winkler Straße in Gifhorn eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Sechs Mannschaftswagen und ein schwarzer Dienstmercedes des Bundeskriminalamts in Wiesbaden standen seit 8.30 Uhr am Dienstag vor dem Privatgrundstück in Gifhorn.

Dort sowie in Salzgitter sollen die tatverdächtigen Männer (26, 31) gelebt haben, erklärte die Erste Staatsanwältin Julia Meyer auf Anfrage unserer Zeitung. Sie werden in Kürze in Braunschweig einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Polizei auf der Spur von zwei Männern, die Geldautomaten gesprengt haben sollen

Dem 26- und 31-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen August 2018 und März 2020 insgesamt neun Mal Geldautomaten gesprengt und ausgeraubt zu haben. Es bestünde der Verdacht der Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen, des schweren Bandendiebstahls und anderer Straftaten, so Meyer. Drei der Geldautomaten hätten sich im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Braunschweig befunden, also zwischen Wolfsburg, Braunschweig und Bad Gandersheim sowie Clausthal-Zellerfeld im Süden.

Die Tatverdächtigen sollen in sechs Bundesländern zugeschlagen haben

Die Ziele der beiden Tatverdächtigen hätten in Bayern, Bremen, Niedersachsen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig Holstein gelegen. Sie sollen weit über eine Millionen Euro erbeutet haben. Der bei den Sprengungen entstandene Sachschaden lasse sich noch nicht beziffern, erklärte Meyer.

Durch Austausch mit den Polizeidienststellen der sechs betroffenen Länder habe das Bundeskriminalamt einen Zusammenhang zwischen den Taten ermitteln können. Wie man auf die Spur der beiden Verdächtigen kam, will Meyer nicht preisgeben? „Dazu kann ich derzeit noch nichts sagen.“ Da die meisten Taten in Niedersachsen geschahen, führte die Staatsanwaltschaft in Braunschweig zentral die Ermittlungen.

Gehören die Verdächtigen einer Bande an?

Zur Nationalität und den Hintergründen der Serie hält sich die Staatsanwaltschaft bedeckt. Bundesweit operiert dem Bundeskriminalamt zufolge etwa eine niederländische Gruppe, die sogenannte „Audi-Bande“. Zudem sind osteuropäische Gruppen unterwegs.

Auch die Frage, ob die Tätergruppe im vorliegenden Fall noch größer ist, schweigen sich die Ermittler bisher aus. In seinem Bundeslagebild 2019 berichtet das BKA: „Sprengungen von Geldautomaten werden in der Regel arbeitsteilig von Tätergruppierungen begangen.“ Zumeist handele es sich um reisende Täter. Der weit größte Teil der Verdächtigen wird der niederländisch-marokkanischen Gruppe zugeordnet, in den Vorjahren gefolgt von Polen, Moldawier und Rumänen.

Jährlich entsteht ein Millionenschaden durch die Sprengung von Geldautomaten

Durch die Sprengung von Geldautomaten entsteht laut BKA jährlich ein Beuteschaden von mehreren Millionen Euro (2018: 18 Millionen; 2019: 15,2 Millionen Euro). Im Durchschnitt hätten seien im Jahr 2019 pro Sprengung 107.000 Euro erbeutet worden. Die Sachschäden überstiegen dabei häufig die Beute. „Darüber hinaus geht von diesen Taten eine große Gefahr für unbeteiligte Dritte aus, denn Trümmerteile und Splitter bergen ein hohes Risiko für Leib und Leben von Personen“, so Meyer.

