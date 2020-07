Der Nabu in Leiferde leidet unter der Corona-Krise

Bärbel Rogoschik, Leiterin des NABU-Artenschutzzentrums in Leiferde zeigt eine der Schildkröten, die ihre Besitzer arglos in der freien Wildbahn ausgesetzt haben.

Es ist 2 Uhr in der Nacht. Die Mobiltelefone von Bärbel Rogoschik und Joachim Neumann klingeln. „Hören Sie das? Muss man da nicht etwas tun?“, meldet sich ein aufgeregter Anrufer, der gerade den markanten „Huh“-Ruf einer Waldohreule gehört hat, der sich seiner Meinung nach jämmerlich angehört hat. Ob es sich nicht vielleicht um ein krankes Tier handele, habe er sich gefragt, und deshalb zum Telefon gegriffen, um die Naturschützer des Nabu in Leiferde zu benachrichtigen.

Dass es für die Jahreszeit typische Bettel-Rufe eines Jungtieres nach Futter sind, hat Mitarbeiter Neumann sofort durchs Telefon gehört. „Kein Grund zur Aufregung also.“ Ein typisches Beispiel und zugleich kein Einzelfall, wie Artenschutzzentrum-Leiterin Bärbel Rogoschik die Bereitschaft für den Tierschutz rund um die Uhr, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten, beschreibt. Denn dafür steht die Einrichtung am Ortseingang von Leiferde, dessen Wahrzeichen der weithin sichtbare, ausgediente Industrie-Schornstein ist, auf den seit vielen Jahren Weißstorch „Fridolin“ aus dem Winter zurückkehrt, um mit einer ausgewählten Partnerin für Nachwuchs zu sorgen.

Als Arbeitgeber und Bildungseinrichtung in Sachen Tier- und Naturschutz in der Region (und darüber hinaus) ist das Leiferder Zentrum, das in diesem Jahr 40. Geburtstag feiert, nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr wird hier eine Vielzahl von verletzten, verwaisten oder schlichtweg von ihren Besitzern ausgesetzten Tieren eingeliefert und aufgenommen. „Dieses Jahr sehe ich eine Rekordzahl von wahrscheinlich 4000 Tieren auf uns zukommen“, prognostiziert Rogoschik besorgt. Was eine Steigerung von 400 bis 500 Fällen im Vergleich zum Vorjahr bedeuten würde.

Einen Hauptgrund dafür, dass vor allem immer mehr junge Vögel Hilfe benötigen, sehen die Naturschützer im sinkenden Nahrungsangebot. „Stichwort: Insektensterben“, bringt Rogoschik es auf den Punkt. Doch auch beim Gang durch die mit jeglicher Art von Unterbringungsmöglichkeiten voll besetzten Räumlichkeiten – vom Wasserbassin für ausgesetzte Schildkröten über Volieren für Papageien bis hin zum Terrarium für beschlagnahmte, von unverantwortlichen Käufern illegal gehaltene Exoten wie Schlangen oder Echsen – wird deutlich, was hier geleistet wird. „Zeigen Sie mir einen Zoo, der so viele Tiere mit so wenigen Kräften pflegt“, schildert Rogoschik die teils grenzwertige Auslastung der Einrichtung.

Neben ihr als Leiterin und Geschäftsführerin arbeiten derzeit zwei Tierpfleger, die Projekt-Mitarbeiter Joachim Neumann und Kai-Olaf Krüger, eine Bürokraft sowie mehrere Praktikanten und Teilnehmer der Bundesfreiwilligen- und Freiwilliges-Ökologisches-Jahr-Programme. Der Einsatz der Naturschützer gehe weit über die reine Tierrettung und -pflege hinaus, unterstreichen Rogoschik und Neumann.

Ein voller Veranstaltungskalender biete regelmäßige Umweltbildung für Kinder wie Erwachsene. Das reiche vom kreativen Lernkurs für Grundschüler bis zur Vogelbeobachtungstour durch das benachbarte Naturschutzgebiet Viehmoor. All das koste Geld, macht Rogoschik deutlich. Das komme teils aus Mitteln des Landes Niedersachsen, aber auch – zu einem erheblichen Anteil – aus Spenden und dem Engagement des Förderkreis-Vereins.

„Die Corona-Krise trifft auch uns ziemlich hart“, sagt die Biologin. Der Ausfall zahlreicher Veranstaltungen bedeute zusätzlich herbe finanzielle Verluste. „Dass unser beliebtes Storchenfest, zu dem jedes Jahr tausende Besucher kommen, nun ausgerechnet zum 40. Jubiläum ausfallen musste, ist besonders schlimm“, ist Rogoschik traurig. Gleichzeitig seien auch damit massive Einnahme-Verluste verbunden, genauso wie „die vielen Gesprächs- und Informationsmöglichkeiten an diesem Tag.“ Glücklicherweise habe sie immer darauf geachtet, ein finanzielles Polster anzulegen. „Nicht immer nur zur absoluten Freude aller Mitarbeiter und Beteiligten“, wie Rogoschik schmunzelnd zugibt, dass mancher Kompromiss bei Anschaffungen nötig sei. Aber unerlässlich, ergänzt sie, denn es gehe darum, die Arbeit in Leiferde bestmöglich weiterzuführen, insbesondere mit entsprechendem Personal. So würde sie keinesfalls etwa auf einen Ausbildungsplatz verzichten wollen.

Die Krise zeige aber auch, dass das Bewusstsein für das Wirken der Naturschützer in der Bevölkerung oft sogar gewachsen sei, resümiert die Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums. „Es geht wirklich runter wie Öl, wenn Menschen vorbeikommen, um uns ausdrücklich persönlich ein Lob auszusprechen oder wir uns freuen können über außergewöhnliche Spenden wie jede Menge Creme für desinfektionsgeschundene Hände oder eine randvoll gefüllte Schubkarre mit Werkzeugen.“