Night of Light in Gifhorn und Isenbüttel

Alles im roten Bereich: Künstler, Musiker, Veranstalter, Techniker bis hin zur Garderobenfrau. Eine Branche mit bundesweit 129 Milliarden Euro Umsatz darbt seit Mitte März - und es ist kein Ende in Sicht. Darauf sollte die Night of the Lights aufmerksam machen.

Foto: Dirk Kühn