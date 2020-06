Gifhorn kontaktiert 300 Corona-Kontakte nach Gastro-Besuch

300 Personen, die in dem Gastronomie-Betrieb in Gifhorn waren, wird ein Corona-Test angeboten.

Wie der Landkreis Gifhorn am Donnerstagabend mitteilt, wurde eine Person, die in einem Gastronomiebetrieb im südlichen Kreisgebiet tätig ist, positiv auf das Corona-Virus getestet.

Gastronomie-Betrieb hat Corona-Regeln befolgt

Die infizierte Person steht unter Quarantäne. Da der Betrieb alle geltenden Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten hat, handelt es sich bei den Gästen um Kontaktpersonen der sogenannten Kategorie zwei. Während der Bewirtung hat die infizierte Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und zu den Gästen keinen direkten Kontakt gehabt, der über 15 Minuten hinausging. Darüber hinaus fand die Bewirtung überwiegend im Freien statt.

Obwohl sie Kontaktpersonen der Kategorie zwei sind: 300 Personen wird Test angeboten

Derzeit ermittelt das Gesundheitsamt alle Kontaktpersonen, klärt sie über die aktuelle Situation auf und bietet jedem der rund 300 Gäste einen Abstrich an. Durch die vorgegebene Aufnahme der Kontaktdaten der Gäste lassen sich die Infektionsketten nun schnell nachvollziehen und unterbrechen.

Kontaktpersonen der Kategorie zwei hatten nur für einen Augenblick Kontakt zu einem Infizierten oder hielten sich nur in einem Raum mit diesem auf. Sie sind deswegen angehalten, sich zu melden, sobald sie Symptome zeigen. Erst dann gibt es bei dieser Kategorie einen Anlass, einen Abstrich durchzuführen, der seitens des Landesgesundheitsamtes ausgewertet wird. Das RKI schätzt somit das Risiko für Kontaktpersonen der Kategorie zwei deutlich geringer ein, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben.

Landrat betont: Außerordentliche Maßnahme

Landrat Dr. Andreas Ebel erklärt in der Landkreis-Mitteilung das Vorgehen: „Ich betone, dass wir in diesem Fall außerordentliche vorbeugende Maßnahmen treffen. Eigentlich müssen laut geltenden Richtlinien Kontaktpersonen der zweiten Kategorie nicht getestet werden, sondern selbst im Blick behalten, ob sie Symptome entwickeln. Aber uns ist es wichtig, unsere Bürgerinnen und Bürger so gut es geht schützen und weitere Ansteckungen vermeiden. Darum bieten wir jedem, den wir anrufen, in der kommenden Woche einen Abstrich an.“

Die aktuellen Entwicklungen zeigen laut Landkreis, wie notwendig die Angabe von Kontaktdaten in den geöffneten Betrieben ist. Mittels der Listen können Betroffene umgehend informiert werden, damit diese anschließend ihre Mitmenschen schützen und die Ausbreitung des Corona-Virus verhindern. Für das Gesundheitsamt sei dies eine deutliche Arbeitserleichterung, wenn alle nötigen Kontaktdaten bereits hinterlegt sind. So könne zügig gehandelt werden. Diese Maßnahmen tragen laut Mitteilung dazu bei, dass die Infektionszahlen im Landkreis Gifhorn weiter verhältnismäßig gering bleiben. red

