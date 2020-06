Vor Ort eingreifen und Ordnungswidrigkeiten einleiten musste die Polizei am Wochenende aufgrund von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Am Samstagabend hielten sich knapp 50 Personen (17 bis 33 Jahre) auf dem Parkplatz des Mühlenmuseums auf, die teils überregional angereist waren. In der Nacht zu Sonntag stellten Beamte der Polizei Gifhorn um 3:15 Uhr eine 20-köpfige Gruppe (17 bis 23 Jahre) auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Braunschweiger Straße. Abgesehen vom Verbot dieser Zusammenkünfte trug keine Person eine Mund-Nasen-Bedeckung oder hielt den gebotenen Abstand ein.