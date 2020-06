Stellen unbesetzt: Schmerzklinik am Helios Wittingen macht dicht

Die Schmerzklinik der Helios Klinik Wittingen wird geschlossen. Damit wird ab sofort keine stationäre multimodale Schmerztherapie mehr angeboten. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilt, handele es sich dabei um eine unternehmerische Entscheidung, die Gründe lägen vor allem in der fehlenden Besetzung wichtiger Positionen. „Wir stehen selbstverständlich weiter zu unserem Versorgungsauftrag für die Region. Andere Bereiche unserer Klinik sind durch die Schließung der Schmerzklinik nicht berührt“, sagt Klinikgeschäftsführer Dr. Osman Mersinli.

Auch die Versorgung der Patienten der Schmerzklinik sei über die Schließung hinaus gesichert, indem sie bei Anfragen an andere Standorte verwiesen würden, an denen multimodale Schmerztherapien angeboten werden. Die betroffenen Mitarbeiter seien informiert. „Für eine Mitarbeiterin, der wir entsprechend ihres Ausbildungshintergrundes an unserem Standort keine andere Tätigkeit anbieten können, haben wir eine einvernehmliche Lösung gefunden“, so Dr. Mersinli. Die Schmerzklinik der Helios Klinik Wittingen verfügt über insgesamt acht Betten. 2018 und 2019 wurden im Durchschnitt etwa 165 Patienten pro Jahr vom Team der Schmerzklinik behandelt.

Erst im Januar war Kamayni Agawal als neue Chefärztin in die Schmerzklinik gekommen.