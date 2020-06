Zeuginnen: verdächtiges Auto nach Bränden in der Nähe gesehen

Was hat sich Anfang Juni in Wedesbüttel zugetragen, als sich ein weiteres Feuer in die Brandserie in der Gemeinde Meine 2019 einreihte? Die Kammer des Hildesheimer Landgerichts setzte die Befragung am Donnerstag fort.

Eine Zeugin schilderte ihre Beobachtungen: So habe sie beispielsweise am 5. Juni kurz nach der Brandalarmierung in Wedesbüttel ein Auto gesehen, das aus einem Feldweg mit unangepasster Geschwindigkeit kam. Aufgrund der Häufung der Brände in den zurückliegenden Tagen sei mit dem Grasseler Ortsbrandmeister vereinbart worden, das Feuerwehrhaus über Pfingsten vorsorglich zu besetzen, um im Falle einer Alarmierung schneller reagieren zu können.

Auch dadurch inspiriert, dass der Nachbar des Angeklagten das Verhalten des Mannes als merkwürdig beschrieb, beschloss die Zeugin, von der Küche ihrer Schwägerin aus Beobachtungen anzustellen. So bemerkte sie am 8. Juni, wie jemand um kurz vor Mitternacht Richtung Ackerweg verschwand. Als dieselbe Person, die sie an der Kleidung wiedererkannte, wenig später zurückkehrte, nachdem eine Scheune brannte, erkannte sie den Angeklagten.

Tage später sah sie aus demselben Küchenfenster, wie jemand mit einer Plastiktüte in Richtung eines Hofs verschwand. Wie unsere Zeitung berichtete, kam in einer vorherigen Vernehmung heraus, dass der Angeklagte dort durchsucht und in seiner seiner Jacke Reste von Grillanzündern entdeckt wurden. Diese Vernehmung durch die Polizei konnte die Zeugin auch beobachten, sagte sie am Donnerstag aus.

Sie beschrieb den Beschuldigten eher als Einzelgänger, der sich in das Dorfleben kaum einbrachte. Ihre beiden gleichaltrigen Kinder hätten öfter miteinander gespielt. Viel habe sie mit dem Mann nicht zu tun gehabt. Ein, zwei Mal habe sie beim Abholen der Tochter eine Alkoholfahne gerochen, sonst habe sie nichts Außergewöhnliches an seinem Wesen bemerkt, antwortete sie auf die Frage des Gutachters.

Eine weitere Zeugin schilderte, dass sie am 9. Juni am späten Abend bei ihren Pferden auf der Weide in Wedesbüttel gewesen sei. Dort habe sie zunächst Kokel-Geruch wahrgenommen. Kurz darauf stellte sich heraus: nicht weit weg brannte eine Scheune. Kurz vor 22.30 Uhr bemerkte sie ein schwarzes Auto auf Höhe der dortigen Kapelle, das sie nicht kannte – und vor dem Brand dort noch nicht geparkt hatte, da war sich die Zeugin absolut sicher. Sie zückte ihr Handy und fotografierte das Kennzeichen des Wagens. Das Foto erhielt auch die Polizei.