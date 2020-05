Hubschrauber im Kreis Gifhorn im Dauereinsatz gegen Giftraupen

Von Rühen aus startete der Hubschrauber am Dienstag, um Eichen in den Samtgemeinden Brome, Boldecker Land, Meinersen und Hankensbüttel sowie in der Sassenburg und in der Stadt Wittingen mit dem Bacillus thuringiensis zu besprühen. Sobald die Larven des Eichenprozessionsspinners die behandelten Blätter fressen, sterben sie.