Die Polizei eilte am Samstag zu einem Unfall in Steinhorst.

Verletzter Fahrer flüchtet nach Unfall in Steinhorst

Zu einem Auto-Unfall an der Celler Straße in Steinhorst rückten am Samstag die Feuerwehren Steinhorst, Lingwedel und Repke aus. Sie waren gegen 19.40 Uhr alarmiert worden. Die Feuerwehren Sprakensehl und Bokel konnten die Einsatzfahrt wieder abbrechen.

Wie die Feuerwehr Steinhorst auf ihrer Facebookseite schreibt, konnte sich der Fahrer selbst befreien, war beim Eintreffen an der Unfallstelle aber verschwunden. Zeugen hatten gesehen, wie er flüchtete. Daraufhin fuhren die Kameraden in die Straße Im Peckhop, um die Person zu suchen. Die verbleibenden Kräfte sicherten die Einsatzstelle ab und sorgten für den Brandschutz. Kurz darauf wurde der verletzte Fahrer im Lönsweg aufgegriffen, vom Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben.