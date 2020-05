Kinderschutzbund Gifhorn hat eine neue Jugendberaterin

Am 1. April hat sie ihren neuen Posten angetreten. Die Jugendberatung unter dem Dach des Kinderschutzbundes Gifhorn richtet sich laut Pressemitteilung an Menschen von 14 bis 27 Jahren. Seit vielen Jahren sei sie eine wichtige Anlaufstelle für die Jugendlichen aus Gifhorn. Sprechzeiten sind dienstags bis freitags von 13 bis 16 Uhr in der Winkeler Straße 2b. Kontakt ist auch per Mail an Jugendberatung@Kinderschutzbund-gf.de oder unter (05371) 9369701 oder (0176) 83732651 (WhatsApp vorhanden) möglich. Die Mädchengruppe trifft sich außerdem donnerstags von 16 bis 18 Uhr.

