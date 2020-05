Warum genau der BMW-Fahrer es plötzlich so eilig hatte, ist noch unklar (Symbolbild).

Gifhorn. Der Fahrer eines schwarzen BMW will sich am Dienstag einer Kontrolle entziehen. Bei einer Verfolgungsfahrt verunfallt der Pkw. Die Insassen flüchten.

Unfall in Gifhorn: Pkw flieht vor Polizei – Insassen verschwinden

Als die Beamten den schwarzen BMW am späten Dienstagabend in einer Seitenstraße in Kästorf fanden, waren die Insassen schon verschwunden. Lediglich das Fahrzeug und ein demoliertes Verkehrszeichen blieben zurück. Dem vorausgegangen war eine Verfolgungsfahrt. Wie Polizeisprecher Thomas Reuter auf Nachfrage berichtet, war der BMW gegen 23.25 Uhr einem Streifenwagen entgegengekommen. Die Beamten entschlossen sich, den Wagen zur Kontrolle zu stoppen – da gab der Fahrer Gas.

„Wer sich einer Kontrolle entziehen will, muss etwas zu verbergen haben“

Warum genau der BMW-Fahrer es plötzlich so eilig hatte, ist noch unklar. „Ob etwa Alkohol oder Drogen im Spiel waren, wissen wir nicht“, sagte Reuter. „Aber wenn sich jemand einer Kontrolle entziehen will, ist davon auszugehen, dass er etwas zu verbergen hat.“ Die Streifenwagenbesatzung verlor den BMW im Zuge der Verfolgung aus den Augen. Beim Abbiegen muss er wohl von der Straße abgekommen und gegen das Verkehrszeichen gekracht sein. Als die Beamten den verunfallten Pkw fanden, waren die Türen verschlossen – und die Insassen verschwunden.

Fahndung verläuft ohne Erfolg

Da der Schaden am Fahrzeug gering war, geht Reuter nicht davon aus, dass der Unfall Verletzte nach sich zog. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Auch zu Hause trafen die Beamten den über das Kennzeichen ermittelten Fahrer nicht an. Die Ermittlungen laufen.