Anmeldefrist für Schulen in Gifhorn hat begonnen

Die Fritz-Reuter-Realschule ist eine von drei Schulen in Gifhorn, für die in dieser Woche der Anmeldezeitraum begonnen hat.

Gifhorn. Vom 4. bis zum 20. Mai können die Eltern die zukünftigen Fünftklässler ihre Kinder an den Haupt- und Realschulen in Gifhorn anmelden.

Die Anmeldefrist für die Gifhorner Haupt- und Realschulen hat begonnen. Die Schüler der vierten Grundschulklassen bekommen spätestens in den nächsten Tagen die Anmeldeformulare. Außerdem stellen die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, Fritz-Reuter-Realschule und Freiherr-vom-Stein-Hauptschule die Formulare auch online zur Verfügung. Die Schulen bitten darum, Anmeldungen möglichst per Post oder E-Mail vorzunehmen. Persönliche Anmeldungen in den Schulen selbst sind nur in Ausnahmefällen und nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. Die Anmeldefrist endet am 20. Mai.