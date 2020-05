Reifen in Dedelsdorf zerstochen: Polizei sucht Zeugen

Dedelsdorf. Ein Unbekannter zerstörte am 23. April zwei Reifen an einem fahrbaren Jagdansitz an einem Verbindungsweg in Dedelsdorf. Die Polizei sucht Zeugen.

Offenbar treibt seit den vergangenen Wochen ein dreister Reifenstecher im nördlichen Landkreis Gifhorn sein Unwesen. Zunächst wurde polizeilich bekannt, dass ein Unbekannter mehrere Reifen an Beregnungsanlagen in der Gemarkung Repke zerstochen hatte. Am 23. April wurden dann um 20.25 Uhr an einem Ackerrand am Verbindungsweg zwischen Repke und Oerrel zwei Reifen an einem fahrbaren Jagdansitz zerstochen. Ein Jäger beobachtete den Täter dabei. Laut Beschreibung ist der Täter etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, korpulent und mit vollem Gesicht. Bekleidet war er mit schwarzen Fahrradshorts, einem schwarzen T-Shirt mit gelben Flecken, einem schwarz-gelben Fahrradhelm und dunklen Turnschuhen mit hellen Streifen. Er fuhr eine Art Rennrad mit rechteckigem, silbergrauen Rahmen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Radfahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hankensbüttel unter (05832) 979340 zu melden.