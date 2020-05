Flüchtlinge nähen für Bewohner des Camps Lessien Alltagsmasken

Überall im Kreis rattern die Nähmaschinen. Auch das Team des Fördervereins „Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team“ sprang ein und nähte fleißig mit und für Flüchtlinge. Jan Rzeppa, der die Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft in Lessien betreut, bat den Förderverein um Unterstützung, als klar wurde, dass die niedersachsenweite Maskenpflicht eingeführt und die Bewohner des Camps versorgt werden mussten. Schnell fanden sich Mitglieder der Mosaik- und Fit-Teams, heißt es in dem Bericht der Vorsitzenden Jenny Reissig.

Zuhause nähten Maria Beinhorn, Rita Albrecht, Marianne Lansmann, Aishe und Zarina Bizaeva Masken für die Flüchtlingskinder. Vorsitzende Reissig schlug vor, auch die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft mit einzubeziehen. Der Förderverein stellte zwei Nähmaschinen zur Verfügung, Stoffe, Garne, Gummibänder und Heftlaschen wurden zusammengestellt und Maria Beinhorn spendete Scheren und Vorlagen für Masken. Sie zeigte den beiden Schneidern Amarasy Savane und Asif Rahim Khan, wie die Masken genäht werden. Zudem wurden sie tatkräftig durch Wazhme Qazizade, Saliou Kann und Mohamed Bea unterstützt, heißt es weiter. „Von da an war es ein emsiges Treiben in der provisorischen Nähstube. Die einen schnitten die Rohlinge zu, aus den Heftlaschen wurden die Metallbügel gezogen, die Masken genäht und dann von weiteren Helfern gebügelt.“ Passend zum Ramadan erklang dabei aus dem Radio der Rundgesang.

Nach fünf Tagen war alles vollbracht: Viele bunte Masken für Kinder und Erwachsenen der Gemeinschaftsunterkunft in Lessien sowie für die Bromer Unterkunft wurden kreiert. Reissig bot den Flüchtlingen an, die Nähmaschinen weiterhin in der Unterkunft zu belassen, um sie für Näh- und Reparaturarbeiten zu nutzen.

Auch in Meinersen ist man fleißig dabei. Schüler, Eltern, der Förderverein sowie die Schulleitung des Sybilla-Merian-Gymnasiums hatten kurz nach den Osterferien gemeinsam dazu aufgerufen, Mund-Nasen-Bedeckungen (Facy) für die Schulgemeinschaft zu nähen, damit sowohl Schüler als auch Lehrer bei ihrer Rückkehr zum Unterricht mit einer 2er-Packung Alltagsmasken samt Bedienungsanleitung ausgestattet sind.

Für die Maske wurde um eine Spende gebeten. Mit dem gesammelten Geld übergibt der Förderverein allen Näherinnen einen Gutschein von NÄHLI, einem Stoffladen aus unserer Region. Seit rund zwei Wochen sind die Näherinnen am Werk. So sind für die sogenannte „Facy-Näh-Aktion“ mehr als 100 Masken entstanden „und ein Vielfaches in Aussicht gestellt“, heißt es in dem Bericht von Lehrerin Ursula Block. „Gespannt, ob das Vorhaben unsere Hoffnungen erfüllen wird, freuen wir uns über jede Unterstützung.“

Jutta Jassens und Christa Bucholzer vom Landfrauenverein Walle nähten bisher 560 Masken. Diese wurden an zwei Seniorenheime in Groß Schwülper und Gifhorn gespendet. Ein privater Pflegedienst aus Braunschweig erhielt ebenfalls Masken. Die letzte Spende ging an das Hospiz in Braunschweig. Als Dank für Stoffspenden und Gummiband bekamen Mitglieder des Landfrauenvereins und andere Spender zusätzlich Exemplare ausgehängt.