Zwei Einbrüche in Gifhorn – Polizei fasst 37-jährigen Täter

Gifhorn. Der 37-Jährige brach in kurzer Zeit in zwei Häuser in der Gifhorner Südstadt ein. Kurz nach der zweiten Tat erwischte ihn die Polizei.

Ein Fahndungserfolg gelang der Polizei in Gifhorn in der Nacht zu Sonntag. Ein 37-Jähriger verübte in kurzer Zeit zwei Einbrüche in der Gifhorner Südstadt – bei der zweiten tat fassten ihn die Ermittler auf frischer Tat.

Täter stiehlt Fahrrad, Smartphone, Autoschlüssel – und Schnaps

Zunächst schlug der Mann in der Julius-Leber-Straße zu – und war dabei nicht gerade zimperlich. Er zerstörte um kurz nach Mitternacht die Wintergartenscheibe eines Einfamilienhauses. Aufgeschreckt vom ausgelösten Alarm ergriff der 37-Jährige die Flucht – auf einem am Tatort entwendeten Fahrrad. Die Bewohner, die sich im Obergeschoss befanden riefen die Polizei.

Nur kurz darauf brach der Täter – nur wenige Meter – in ein Einfamilienhaus am Carl-Goerdeler-Ring ein. Der 66-jährige Hauseigentümer überraschte den Einbrecher, der abermals die Flucht ergriff. Dabei griff er sich ein Smartphone, einen Autoschlüssel und zwei Flaschen Schnaps.

37-Jähriger widerstandslos festgenommen

Dann aber war Schluss für den 37-Jährigen: Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Mann in Tatortnähe stellen und festnehmen. „Hierbei leistete er keinen Widerstand. Ein Alcotest bei dem glücklosen Einbrecher ergab einen Promillewert von 1,94“, heißt es von der Polizei. feu