Stadthalle Gifhorn stellt Theatersaison 2020/2021 vor

„Die Corona-Krise hat derzeit auch uns noch im Griff, aber den Kopf in den Sand zu stecken war und ist keine Lösung“, blickt Stadthallen-Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink entschlossen nach vorn. Die aktuelle Saison sei bis Anfang März sehr gut gelaufen. „Wir haben die Zahl der Abonnenten in der Spielzeit 2019/20 wieder leicht steigern können“, erklärt Kulturmanagerin Stefanie Schrader, „und der Einzelkartenverkauf hatte sich im Vorjahresvergleich sogar deutlich verbessert, bevor Corona kam.“

Ab Mitte März mussten infolge der geltenden Verordnungen Aufführungen abgesagt oder verschoben werden. Für fast alle ließen sich Ersatztermine finden, „und die Mehrheit der Abonnenten und Karteninhaber sind diesen Weg auch mitgegangen“, freut sich Schrader.

Das Theaterprogramm für die nächste Saison steht – mit Aufführungen zum unterhalten, amüsieren und zum Nachdenken anregen. Hier ein Auszug:

Theater-Abonnement: Los geht’s im Oktober mit dem packenden Drama „Lehman Brothers“ über die gleichnamige amerikanische Banker-Dynastie mit deutschen Wurzeln. In der rabenschwarze Komödie „Nein zum Geld“ spielt Boris Aljinovic einen unglücklichen Lottogewinner (November). Kurz vor Weihnachten folgt mit „25 km/h“ eine Komödie, die bereits als Kinofilm deutschlandweit erfolgreich war. Die Brüder Christian und Georg treffen sich nach jahrelanger Funkstille auf der Beerdigung des Vaters und beschließen, eine Moped-Tour durch Deutschland zu machen: der Trip ihres Lebens. In „Aus großer Zeit“ nach dem Roman von Walter Kempowski wird feinfühlig die Geschichte einer Familie im 20. Jahrhundert erzählt. Große Oper, große Gefühle und großartige Musik stehen im März bei der Neuinszenierung von „La Traviata“ auf dem Programm. Den Saisonabschluss des Theater-Abos bildet Ende April 2021 die bereits verfilmte Komödie „Willkommen bei den Hartmanns“, in der eine Familie einen afrikanischen Asylbewerber aufnimmt.

Sonntags-Abo: „Die zwölf Geschworenen“ ist ein amerikanischer Krimiklassiker aus den 1950er Jahren. Zu Weihnachten warten „Die Zimtschnecken“ mit stilechtem Swing aus den 30er Jahre auf. Das Ohnsorg-Theater ist Januar 2021 mit der Komödie „Champagner zum Frühstück“ zu Gast. Nach längerer Pause zurück an Bord ist die Familie Malente mit der neuen Show „Divas!“, einer Travestie- und Musik-Revue mit echten Kerlen. „Eine echte Traumfrau“ nach Oscar Wildes Gesellschaftskomödie „Lady Windermeres Fächer“ kommt im April 2021. Anja Kruse spielt die anrüchige Mrs. Erlynne, die die Londoner High Society um den Finger wickelt.

Kleinkunst-Abo: Das Musikerensemble des Westfälischen Landestheaters bringt im September das Rock-Musical „Rock of Ages“ mit Songs von Foreigner, Europe, REO Speedwagon, Whitesnake & Co. auf die Bühne. Die Cirque-Nouveau-Show „Le Coup“ aus Australien bietet im Oktober raffinierte Artistik- und Akrobatik-Darbietungen. In der Vorweihnachtszeit gibt es die groovige Musik-Show „Motown goes Christmas“. Der Höhepunkt ist im Januar die „Schmidt Show on tour“. Das Original von der Reeperbahn wird präsentiert von Travestie-Star und „Comedian im Fummel“ Elke Winter. Zum Ausklang im Frühjahr 2021 ist der Kabarettist und Comedian Özgür Cebe mit „Ghettos Faust“ zu Gast.

Silvester: Kabarett-Legende und „Vertreter für gehobenen Blödsinn“ Matthias Brodowy präsentiert sein Programm „Bis es euch gefällt“.

Comedy Special: Eine ganz neue Veranstaltungsreihe mit Dave Davis und Sascha Korf am 15. und 22. April 2021. Hier geben sich zwei waschechte Vollblut-Comedians die Klinke in die Hand. Erstmals präsentiert die Stadthalle auch einen Poetry Slam. Bei „Pop(p)in’ Poetry“ Ende November treffen bis zu sechs Slampoeten und Wortakrobaten im Wettstreit aufeinander.

Kinderabo Krümel (ab 4 Jahren): Hier sind Kinderbuchklassiker wie „Urmel schlüpft aus dem Ei“, „Mama Muh räumt auf“, „Nils Holgersson und die Wildgänse“ sowie „Oh wie schön ist Panama“ im Angebot.

Kinderabo Kekse (ab 6 Jahren): Kinder erkunden die englische Sprache mit „King Belly & Queen Bottom“, lassen sich von Hans Christian Andersens „Schneekönigin“ verzaubern, dürfen auf „Des Kaisers neue Kleider“ gespannt sein und erleben mit „Frau Meier, die Amsel“ ein Stück, in dem ein Mensch über sich hinaus wächst.

Feuerwehrmann Sam: er ist mit seinem neuen Musical „Das große Campingabenteuer“ im Rahmen einer Sonderveranstaltung am 21. März zu sehen.