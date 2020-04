Teuer zu stehen kommt einen 18-jährigen Fahranfänger seine Raserei im Gifhorner Stadtgebiet, schreibt die Polizei Gifhorn. Laut ihrem Bericht hatten sich am Montag gegen 23.45 Uhr Beamte des Einsatz- und Streifendienstes mit der Lasermesspistole an der Braunschweiger Straße in Höhe McDonald’s postiert. Mit seinem VW Golf fuhr der Gifhorner mit Tempo 99 am Kontrollort vorbei in Richtung Innenstadt, obwohl dort nur 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Den jungen Mann erwarten nun laut Polizeibericht 200 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Darüber hinaus drohen ihm ein teures Aufbauseminar und eine Verlängerung seiner Probezeit.