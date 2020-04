Paarberater: Wie Coronazeit für Liebespaare harmonisch bleibt

Seit der Aufforderung, coronabedingt Zuhause zu bleiben, verbringen viele Paare viel Zeit miteinander. Die einen freut’s, bleibt ihre Zweisamkeit im Alltag doch hin und wieder auf der Strecke. Die anderen fürchten es, sind sie doch sonst zusammen viel auf Achse.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Carsten Bromann, Einrichtungsleiter des AWO-Beratungszentrums Gifhorn Foto: Privat

Carsten Bromann, Leiter des Gifhorner Awo-Beratungszentrums, weiß: Für manche Liebespaare kann das Aufeinanderhocken Ängste und Unsicherheiten bergen und zu Konflikten führen. Gerade für diejenigen, die viel unternehmen und jetzt zum Stubenarrest verdammt sind, sei es gerade jetzt wichtig, „andere Seiten der Partnerschaft miteinander zu entwickeln“, so der Paartherapeut. In seinem Beratungszentrum werden jährlich rund 100 Paare beraten.

Was also tun, damit es harmonisch bleibt? In den Paarberatungen werde oft besprochen, dass Abende nur zu zweit eine gute Chance sind, gemeinsame Zeit positiv zu erleben. „Paare könnten nun die Krisenzeiten dazu nutzen, einmal solche Paarabende zu gestalten und es sich gut gehen zu lassen.“ So könnte ein Candle-Light-Dinner, wie es auch das Awo-Beratungszentrum Gifhorn im vergangenen Jahr selbst angeboten hatte, frischen Wind reinbringen. In der Beratung galt es auch, sich gegenseitig einen Liebesbrief zu schreiben und ihn laut vorzulesen. Vor diesem Hintergrund hat Bromann Ungeübten einen Lückentext zur Verfügung gestellt (siehe Bild). Das hilft, in Krisenzeiten die Wertschätzung füreinander im Blick zu behalten.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Was Bromann noch rät: dreimal am Tag umarmen. Die Umarmung sollte so lange dauern, bis sich die Atmung synchronisiert hat. „Dann können die Paare die Atmung fünfmal synchron genießen und auseinandergehen“ – ohne dabei zu sprechen. Was Paare tunlichst vermeiden sollten: ständig aneinander herumnörgeln. Sollten doch kritische Themen auf den Tisch kommen, hat der Berater ein paar Regeln: Nicht länger als 20 Minuten darüber sprechen. Bevor Kritik geäußert wird, fünf positive Dinge sagen, die man an dem anderen schätzt. „Erst danach sind Menschen offen, sich Kritikpunkte unaufgeregt anzuhören.“

Dieser Liebesbrief zum Ausfüllen soll Paaren helfen, in der Coronakrise den Blick und die Wertschätzung füreinander nicht zu verlieren. Foto: Daniela König

Wichtig sei auch: „Paare sollten nicht den Anspruch haben, permanent Zeit nur zu zweit verbringen, sondern sich gut abzustimmen, wie viel Nähe für sie gut ist und wo sie auch Abstand benötigen, zum Beispiel, indem sie auch einmal alleine spazieren gehen.“ Neben ausgedehnten Spaziergängen seien auch andere Bewegungsformen gut, zum Beispiel ein gemeinsames Fitness-Workout. Zudem sind Massagen denkbar, mehr Zeit für Sexualität, Gesellschaftsspiele mit und ohne Kinder.

Wer andere Ideen hat, kann sie gern an die Beratungsstelle schicken. Wer eine Übersicht zugeschickt haben möchte, wendet sich an bromann@awo-bs.de. Weitere Erreichbarkeit: (05371) 724741

Gifhorn: http://Corona_in_Gifhorn-_Alle_Fakten_auf_einen_Blick{esc#228721517}[news]