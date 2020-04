Riesen Erfolg: 10.000 Euro Spenden für Tafel-Lebensmittel

Was vor zwei über Wochen mit einem Spendenaufruf der Flüchtlingshilfe Papenteich zur Unterstützung der Gifhorner Tafel begann, entwickelte sich schnell zu einem großen Erfolg. Durch das Teilen des Aufrufs über das soziale Netzwerk und in privatem Rahmen konnten schon mehr als 10.000 Euro von Spendern gesammelt werden. Mit dem Geld können die Flüchtlingshelfer der Tafel weitere Lebensmittel kaufen, die über die eigene Anschubfinanzierung des Vereins in Höhe von 1000 Euro hinaus gehen. Vorsitzende Eva Leis kann das Ausmaß der Hilfsbereitschaft kaum fassen: „In einer Zeit, in der sehr viele Menschen selbst finanzielle Einbußen verkraften müssen, haben wir das in dieser Größenordnung nicht erwartet. Wir freuen uns riesig über diesen Erfolg und bedanken uns ganz herzlich bei allen, die auch in dieser schwierigen Situation die Ärmsten in unserer Gesellschaft nicht aus den Augen verlieren“, wird sie in einem Bericht an die presse zitiert.

Mit Nahkauf Prinzler im Braunschweiger Ortsteil Wenden haben die Helfer neben Rewe Bornemann in Isenbüttel jetzt sogar zwei Lebensmittelmärkte, die sie ansteuern können und von denen sie benötigte Lebensmittel zurückgelegt bekommen. Sieben Lieferungen sind schon an die Tafel gegangen, darunter waren mehr als 400 Packungen Nudeln, 160 Packungen Reis, rund 300 Brotaufstriche und vieles mehr. Doch aufgrund des großen Zulaufs der Kundschaft konnten die Märkte nicht immer das liefern, was geordert wurde. So hätten die Flüchtlingshelfer fünf der sieben Einkäufe bei einem Großhändler selbst erledigt und nach Gifhorn gefahren , berichtet Leis. Die Einkäufe für die kommende Woche seien bereits bestellt.

Unterstützer werden weiterhin gesucht. Die Vorsitzende weist darauf hin, dass Spendenquittungen ausgestellt werden, dafür aber die Adresse der Spender benötigt wird. „Das Finanzamt erkennt bei Zuwendungen bis 100 Euro Kontoauszüge als Beleg an“, so Leis. Wer eine Spendenquittung möchte, schickt seine Adresse an eva.leis@fluechtlingshilfe-papenteich.de.