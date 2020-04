Einbrecher stehlen Tabak aus Edeka-Markt in Groß Schwülper

Groß Schwülper. Drei Täter brachen am späten Freitagabend in den Markt am Meerweg ein. Sie flüchteten mit der Beute Richtung B 214. Wer hat etwas beobachtet?

In den Edeka-Markt am Meerweg in Groß Schwülper sind am späten Freitagabend Unbekannte eingebrochen. Ihre Beute: diverse Tabakwaren. Nach Angaben der Polizei schlugen die drei Täter gegen 22.45 Uhr die Verglasung der Fensterfront des Supermarktes ein. Zwei von ihnen betraten anschließend die Geschäftsräume und brachen dort das Zigarettenregal sowie die Tür zu einem Lagerraum auf. Dort nahmen sie nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren in derzeit nicht bekannter Größenordnung mit. Mit einem Wagen der Marke Audi, vermutlich des Typs A6 oder A7, fuhren die Einbrecher dann in Richtung Bundesstraße 214 davon. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei Gifhorn: (05371) 9800.