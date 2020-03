Viele Gifhornerinnen nähen eifrig Mundschutze

Corona-Schutzmasken sind rar gesät – dabei ist er gerade für Menschen, die im medizinischen Bereich abreiten oder anderweitig wortwörtlich in engem Kontakt zu anderen stehen, unerlässlich. Und trotzdem fehlt es an Nachschub. Und weil Not erfinderisch macht, greifen Conni und Schwiegermutter Astrid Schiemann aus Adenbüttel zu Nadel und Faden und nähen Schutzmasken auf eigene Faust. Wo sonst unter dem Motto „Näh dich glücklich!“...