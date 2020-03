Spürbarer Rückgang: Das DRK Gifhorn bittet weiter um Blutspenden

Das DRK bittet um Blutspenden. Die Angst vor dem Coronavirus hat in vielen Bundesländern auch Auswirkungen auf die Blutspendebereitschaft. Die Zahl der Blutspender sei nach DRK-Angaben in den vergangenen Tagen zurückgegangen.

„Das Wichtigste vorweg: Wenn du gesund und fit bist, kannst du Blut spenden. Auch in Zeiten der Grippewelle, grassierender Erkältungen und des Coronavirus (SARS-​CoV-2), benötigen wir dringend Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können!“ So steht es auf der Internetseite des Blutspendedienstes in Niedersachsen, und ähnlich formuliert es auch der Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes in Gifhorn.

„Alle Blutspenden des Kreisverbandes finden wie geplant statt. Es ist sogar wichtig, dies zu kommunizieren, da gerade jetzt Blutkonserven besonders wichtig sind. Das DRK appelliert an alle gesunden Spendenfähigen, die Blutspendetermine zu besuchen“, erklärte Roland Strehmel, Leiter der Stabsstelle Kommunikation beim Kreisverband.

Die nächsten Blutspendetermine sind am Mittwoch, 25. März in Gifhorn, am 31. März in Müden, am 6. April in Westerbeck, am 21. April in Triangel und am 27. April in Weyhausen.

Aktuell hat der DRK-Kreisverband folgende Vorkehrungen zur Sicherheit von Blutspendern und Helfern auf allen Blutspendeterminen getroffen:

„Vor Betreten des Spendelokals weisen wir über Aufsteller darauf hin, dass Spender, die sich nicht gesund und fit fühlen, das Spendelokal erst gar nicht betreten sollen. Es stehen am Eingang Desinfektionsstationen für die Hände bereit. Schon beim Betreten des Blutspendelokals wird die Temperatur jedes Blutspenders gemessen.“

Es wird auf einen sicheren Abstand zwischen den Spendern geachtet. Auch die Spendeliegen werden mit Sicherheitsabstand aufgebaut. Warteschlangen sollen durch zusätzliches Personal vermieden werden. Ein reduziertes Imbissangebot soll dazu beitragen, die Aufenthaltszeit der Spender auf dem Termin so gering wie möglich zu halten, erläuterte Strehmel.

