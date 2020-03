Elfjähriger im Landkreis Gifhorn von einem Traktor überfahren

Ehra-Lessien. Der Junge war mit seinem Großvater zur landwirtschaftlichen Arbeit unterwegs. Er kam in kritischem Zustand in die Klinik, war am Abend aber stabil.

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagabend in Ehra-Lessien ereignet: Ein Elfjähriger wurde von einem Traktor überfahren. Wie die Polizei am Sonntagmorgen auf Nachfrage berichtet, kam der Junge in „kritischem Zustand“ ins Krankenhaus.

Traktor rollt rückwärts – und überfährt Elfjährigen

Demnach war der Elfjährige mit seinem 69-jährigen Großvater gegen 17.35 Uhr zur landwirtschaftlichen Arbeit unterwegs. Als das Unglück passierte, stand er zwischen der Anhängevorrichtung und einem Grubber – ein Gerät zur Bodenbearbeitung. Sein Großvater saß am Steuer. Plötzlich und aus ungeklärter Ursache rollte der Traktor rückwärts – und erfasste das Kind. Rettungskräfte brachten den Elfjährigen in die Medizinische Hochschule Hannover. Am Samstagabend sei sein Zustand laut Polizei stabil gewesen. feu