Stille und Leere in Gifhorns Kindergärten und Schulen

Montagmorgen um 8 Uhr in der Kita St. Altfrid am Koppelweg: Stille. Leere. Dort, wo sonst mehr als 80 Mädchen und Jungen toben, spielen und singen, stehen diesmal nur die Erzieherinnen und ein Erzieher im Kreis – mit etwas mehr Abstand als sonst – und besprechen die neue Situation: Wie läuft Kindergarten in Zeiten von Corona? Denn eigentlich waren fünf Kinder für die Notgruppen der drei Altfrid-Kitas angemeldet – doch hier am Koppelweg...