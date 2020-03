Gifhorner Pastor ist einer der beiden ersten Corona-Infizierten

Der Kreis Gifhorn hat am Mittwoch seine ersten beiden bestätigten Corona-Infektionen bekannt gegeben – Lothar Krauss, Pastor in der Kirche im Brauhaus, ist einer von Ihnen. Telefonisch berichtet er der Rundschau, wie es ihm in der Quarantäne geht. „Ich lese viel, skype mit Freunden und schreibe in...