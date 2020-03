Corona-Virus verzögert „Lovemobil“-Kinostart in der Region

Für ihren ersten Dokumentarfilm, der in die Kinos kommen soll, hatte sich die gebürtige Gifhornerin Elke Margarete Lehrenkrauss ein besonders sensibles Thema ausgesucht: Den Alltag der Sexarbeiterinnen in den Lovemobilen an den Bundesstraßen 188 und 4 im Kreis Gifhorn. Kinostart für ihren Film...