Das TenHagen-Quartett gastiert im Gifhorner Rittersaal

Der Kulturverein Gifhorn freut sich, das TenHagen Quartett am Freitag, 28. Februar, in Gifhorn zu begrüßen. Das aus vier Geschwistern bestehende Quartett hat einen festen Platz in der deutschen und internationalen Kammermusikszene. Dem Gifhorner Publikum ist es durch die Konzerte in der Reihe...