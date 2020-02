Leiferde: Personen werfen Betonfuß auf Gilder Weg – Unfall

Leiferde. Am Freitagabend haben bislang Unbekannte in Leiferde den Betonfuß eines Straßenschildes auf die Fahrbahn geworfen – und einen Unfall verursacht.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Skoda-Fahrer auf dem Gilder Weg in Leiferde gegen den Betonfuß eines Straßenschildes, das bislang Unbekannte mitten auf die Fahrbahn geworfen hatten. Dies teilte die Polizei am Montag mit.

19-Jähriger fährt frontal gegen Betonfuß – bleibt aber unverletzt

Der 19-Jährige aus Leiferde übersah demnach den Betonfuß, blieb aber unverletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden.

Der Betonfuß gehört laut Polizei zu einem Hinweisschild gegenüber des Friedhofs, welches mitsamt Standrohr ausgehoben wurde. Das Spielplatzschild und das Rohr wurden noch etwa 100 Meter weiter getragen und am Waldrand zwischen der Tennisanlagenzufahrt und dem Sportplatz abgelegt.

Polizei Meinersen sucht nach Hinweisen: Wer hat das Schild ausgehoben?

Die Polizei Meinersen sucht nun nach den Verursachern des Unfalls. Für Hinweise erreichbar ist die Polizei unter der Telefonnummer 05372/9785-0. mjc