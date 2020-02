Bergfeld: Schornstein brennt – Nachbarn reagieren schnell

Die Feuerwehren aus Tiddische, Hotlingen und Ehra waren zu dem Schornstein-Brand in Bergfeld alarmiert worden. (Symbolbild)

Aufmerksame Nachbarn haben am Sonntagabend in Bergfeld aufgepasst, damit es gar nicht erst zum Unglück kam: Als gegen 18 Uhr der Schornstein einer Feststoffheizung eines Wohnhauses in der Straße auf Berg brannte, alarmierten sie direkt die Feuerwehr – zumal der Eigentümer nicht zu Hause war.

Schornstein-Feuer in Bergdorf erlischt von allein – Feuerwehr mahnt zur Reinigung

Als er kurz darauf zusammen mit den Löschkräften um Bergfelds Vize-Ortsbrandmeister Jens Kotschwar eintraf, war das Feuer bereits von selbst erloschen. Die Experten des Löschzugs 17/4 mit Kräften aus Tiddische, Hotlingen und Ehra kontrollierten die Heizung allerdings sicherheitshalber mit Argusaugen.

Einsatzleiter Kotschwar gab dem Eigentümer auf, schnellstmöglich einen Schornsteinfeger den Abzug reinigen zu lassen.