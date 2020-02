Gifhorn. Auf dem Parkplatz des Wolf-Marktes ereignete sich am Samstag, 8. Februar, zwischen 18 und 18.30 Uhr ein Unfall mit leichtem Blechschaden.

Autos stoßen auf Parkplatz in Gifhorn zusammen

Wie die Polizei am Montag berichtete, beschädigte eine 33-jährige Gifhornerin beim Herausfahren aus einer Parklücke auf dem Parkplatz des Marktes das neben ihr geparkte Fahrzeug leicht. „Aufgrund unglücklicher Umstände war eine Zusammenführung der beiden Unfallbeteiligten vor Ort nicht möglich“, so die Polizei. Aktuell sucht sie nun nach dem beschädigten Auto und dem dazugehörigen Fahrer, der sich in besagtem Zeitraum auf dem Parkplatz befunden habe.

Bei dem Fahrzeug handele es sich vermutlich um einen weißen Kastenwagen, der nun eine Beschädigung im hinteren rechten Fahrzeugbereich aufweisen müsste. Wer Hinweise dazu geben kann oder auf die Person, die am Steuer saß, wird gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter (05371) 980373 zu melden; außerhalb der Geschäftszeiten unter (05371) 9800.