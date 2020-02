Ribbesbüttel ächzt unter der Last steigender Umlagen

Weil der Ausfall der Kita-Gebühren finanziell vom Land nicht ausreichend gedeckt wird, klafft im Haushalt der Gemeinde Ribbesbüttel ein großes Loch. Erschwerend kommt hinzu, dass die Umlagen an Kreis und Samtgemeinde in den vergangenen Jahren immer höher wurden. Zwar fällt die Steigerung von 2019 auf dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr geringer aus – dennoch: Die Abgaben nehmen zu. „Die Einkommenssteuer ist unser größter Ertragsposten!“, sagte Bürgermeister Hans-Werner Buske in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Und stellte noch einmal heraus: Das Geld, das Kreis und Samtgemeinde für verschiedene Projekte ausgeben, „wird von den Mitgliedsgemeinden erarbeitet!“ Kleine Kommunen wie Ribbesbüttel ächzten unter der Last steigender Umlagen. Der Ergebnishaushalt für dieses Jahr ist mit 322.500 Euro im Minus (Gesamtvolumen: 2,05 Euro).

Um die Gemeindekasse zu füllen und sich auf den Weg zu einem positiven Ergebnis zu machen, hat sich der Rat dazu entschieden, die Hebesätze der Grundsteuern A und B auf 450 Punkte anzuheben. Damit zieht Ribbesbüttel mit Wasbüttel gleich. „Im nächsten Jahr wird der Haushalt auch negativ aussehen. Wir müssen sparen. Ich animiere deswegen auch jeden dazu, etwas in Eigenleistung zu erbringen“, so Buskes Appell. Der Haushalt wurde bei einer Gegenstimme verabschiedet.

Nahezu sprachlos reagierte der Rat auf Buskes Verkündung, dass die Bushaltestelle an der Langen Straße in Ausbüttel nicht wie geplant am Dienstag, 11. Februar, asphaltiert werden kann. Die Arbeiten wurden gestoppt. zum Hintergrund: das Material mit einer bestimmten Typbezeichnung wollte die Gemeinde im Asphaltmischwerk in Braunschweig bestellen, da das Werk in Gifhorn wegen der Winterpause noch geschlossen hatte. Alles passt, die Typbezeichnung ist die gleiche. Doch die Landesbehörde für Straßenbau moniert: die Mischung aus Braunschweig entspreche nicht der aus Gifhorn, da die Zusammensetzung ein wenig abweiche. Daher war die Gemeinde auf Anweisung der Behörde gezwungen, die Asphaltierung zu stoppen.

Viel Luft nach oben gibt es bei der Beteiligung der Ribbesbütteler an der Ideenfindung für Projekte, die in das Programm Dorfregion mit Rötgesbüttel aufgenommen werden sollen. „Ich hätte mir mehr Zuspruch aus der Bevölkerung gewünscht“, machte der Bürgermeister deutlich. Schon vor dem Hintergrund, dass auch Privatpersonen für die Sanierung alter Häuser Fördermittel abgreifen können, sei es wichtig, dass die Ribbesbütteler informiert sind und mitmachen. Auch aus den Bürgerreihen wurde angemerkt, dass sich deutlich weniger Ribbesbütteler engagierten als Rötgesbütteler. Der Rat merkte selbstkritisch an, dass die Mitglieder präsenter in den Arbeitskreisen sein könnten. Einige Bürger zweifelten Sinn und Zweck der Förderung an. Ihrer Meinung nach sei die Wahrscheinlichkeit, dass Fördergelder in puncto Straßensanierungen „An der Gemeinde vorbeifließen“ und die Anwohner auf den Kosten sitzen bleiben, sehr hoch. „Warum sollten wir dann Zeit und Energie aufwenden, um uns einzubringen?“, fragte ein Bürger, der gemeinsam mit weiteren Anwohnern forderte, dass der Rat die Straßenausbaubeitragssatzung wie in anderen Gemeinden des Kreises überdenkt.

Zudem solle geprüft werden, ob eine zweite Geschwindigkeitsmessanlage temporär auf der Heerstraße angebracht werden könnte.

Einstimmig votierte der Rat für die Aufstellung eines Bebauungsplans für den alten Ortskern mit Erhaltungssatzung ohne den Bereich Dorfstraße, für die eine Veränderungssperre herrscht. Buske: „Ribbesbüttel hat zum großen Teil keinen B-Plan in den alten Gebieten, nur in den Neubaugebieten.“ Darüber hinaus wird der Straßenname genauso lauten wie das Baugebiet in Vollbüttel selbst: Langen Ehlern. Die Vergabe der Bauplätze soll Buske zufolge im März starten, aber komplett über die Samtgemeinde Isenbüttel laufen.

Als Termin nannte der Bürgermeister einen Vortrag über die Chronik der Alten Schule in Vollbüttel, die 1968 aufgelöst wurde. Er findet statt am 26. Februar um 19 Uhr im Raiffeisengebäude.

Zudem appellierte er an die Bürger, bis 29. Februar einen Glasfaseranschluss bei Giffinet zu beantragen. Auf der Homepage der Gemeinde könne genau nachvollzogen werden, ob das eigene Haus angeschlossen werden kann. Sollte der Check negativ ausfallen, kann eine Interessensbekundung bei Giffinet eingereicht werden. Klein Vollbüttel sei bei der Anschlussquote im Moment noch das Sorgenkind, während im kleinen Warmbüttel fast alle Glasfaser beziehen wollen.