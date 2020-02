Einbrüche: Polizei Gifhorn nimmt Verdächtige in Braunschweig fest

Am 30. Januar sollen die Männer im Alter von 22 bis 26 Jahren in Elze bei Hildesheim in eine Wohnung eingebrochen sein (Symbolbild).

Fahndungserfolg der Polizei Gifhorn: Wie die Beamten am Montag mitteilen, konnten sie mehrere Mitglieder einer Bande von mutmaßlichen Wohnungseinbrechern in der Braunschweiger Weststadt festzunehmen. Die Tätergruppe steht im Verdacht, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg Wohnungseinbrüche verübt zu haben. Die drei Männer sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen seit Januar.

Polizei stellt drei Verdächtige nach großangelegter Fahndung in Braunschweig

Am 30. Januar sollen die Männer im Alter von 22 bis 26 Jahren in Elze bei Hildesheim in eine Wohnung eingebrochen sein. „Am selben Tag wurde zudem in eine Wohnung in Völksen-Springe (Region Hannover) eingebrochen. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen diesen beiden Einbrüchen gibt, ist momentan Gegenstand weiterer Ermittlungen“, teilt Polizeisprecher Thomas Reuter mit. Nach einer großangelegten Fahndung nahm die Polizei die drei Männer schließlich in Braunschweig fest.

Verdächtige sitzen in U-Haft

Ein Haftrichter erließ wegen dringenden Tatverdachts hinsichtlich des Wohnungseinbruchs in Elze Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Männer. Die Ermittler werten beschlagnahmte Gegenstände aus und überprüft einen Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen. feu