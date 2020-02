Beim Abbiegen nicht aufgepasst: vier Leichtverletzte in Gifhorn

Ein Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen aus dem Kreis Gifhorn ereignete sich am Sonntag gegen 14.45 Uhr. Zwei Verletzte kamen in das Gifhorner Krankenhaus, die beiden andere nach Celle. Ein älterer Mann wollte mit seinem Opel Zafira von der Celler Straße nach links in Richtung Meinersen abbiegen.

Die Feuerwehr war mit elf Kräften am Unfallort

Der Mann übersah dabei den Golf einer Frau mit zwei Insassen, der Richtung Christinenstift-Kreuzung fuhr. Die Frau konnte nicht mehr bremsen und fuhr in den Zafira. Die Feuerwehr Gifhorn war mit elf Kräften am Ort. Polizei und Rettungsdienst hatten die Personen bereits aus den Fahrzeugen geholt. Die B188 wurde kurzzeitig voll gesperrt.