Der TTC Grassel wählt seinen Vorstand wieder

Die Jahreshauptversammlung des TTC Grassel fand im Dorfgemeinschaftshaus in Grassel statt. Mehr als 60 Mitglieder waren der Einladung gefolgt und wurden im großen Saal vom Vorsitzenden, Holger Meyer begrüßt, heißt es in der Pressemitteilung. Wichtige Punkte an dem Abend waren die Wiederwahl des...