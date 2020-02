Bürgerschützencorps trifft sich zur Boßelrunde durch Isenbüttel

Beim diesjährigen Boßeln des Damenzuges machten sich 27 wetterfeste Schützen, drei Kinder, drei Babys und vier Hunde auf zu einer Boßelrunde durch Isenbüttel: Der Startwurf wurde am Schützenheim geworfen. Weiter rollte die Kugel laut Mitteilung am Sportplatz vorbei zur Räuberbrücke durch den Wald. Zurück ging es am Friedhof vorbei zum Vereinsheim des BSC Isenbüttel. In drei Gruppen aufgeteilt, hieß es neben kniffligen Quizfragen und zwei Spielen, wer braucht für die Strecke die wenigsten Würfe? Gewonnen hat die Gruppe „Die ruhigen Kegeln“. Doch auch die anderen Gruppen gingen nicht leer aus: Leckereien gab es für jeden.

Im Anschluss wurden die Reserven beim reichhaltigen Buffet im Schießheim wieder aufgefüllt. „Wir bedanken uns bei allen mutigen Teilnehmer die sich der Tour, trotz des Regens angeschlossen haben. Die Vorbereitungen haben sich wirklich gelohnt“, sagt die erste Damenleiterin Katharina Valentin. „Ein großer Dank geht zudem an meine Vertreterinnen Tanja Heidemann und Corinna Schneider.“