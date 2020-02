Birgitta Fischer ist Ehrenmitglied des SV Jembke

Der SV Jembke hat ein neues Ehrenmitglied: In der Mitgliederversammlung am Sonntag in der Brotje Klause wurde diese besondere Auszeichnung auf Antrag der Vorsitzenden, Elke Riemann-Hesker, einstimmig an Birgitta Fischer für ihre Verdienste in der Vorstandsarbeit und in ihrer Zeit als Spartenleiterin der Gymnastiksparte sowie als Übungsleiterin verliehen. Zudem gab es etliche Ehrungen für Vereinstreue. Die Wahlen ergaben einen kompletten Vorstand; auch die vakanten Positionen wurden besetzt.

Elke Riemann-Hesker blickte zurück auf ein Jahr „mit viel Arbeit für alle Vorstandsmitglieder, Spartenleiter Kassenwarte und Übungsleiter“. Sie hob besonders die Aktivitäten der Gymnastiksparte hervor. Anfang des Jahres habe es unter der Leitung von Petra und Uwe König einen Zumbathon mit 90 Teilnehmern gegeben mit einem Erlös von 900 Euro für Grundschule Kindergarten und Jugendfeuerwehr.

Auch eine Sportwoche mit einem umfangreichen Programm habe es gegeben. Die Teilnehmerzahl an Mitgliedern und Jembker Bürgern habe indes ebenso enttäuscht wie die am Weihnachtsball. Deshalb stehe nicht fest, ob es in diesem Jahr Veranstaltungen geben wird. Der hohe persönliche Einsatz der Mitglieder zahle sich nicht aus.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Elke Riemann-Hesker, Kassenwartin: Petra König, Protokollführerin: Insa Gülke, Jugendwartin: Sandra Luszas und Sozialwart: Thomas Passeier. Geehrt wurden für zehn Jahre Treue: Ulrich Giesecke, Grit Janssen, Erwin Strobelt, Jule Jaworski und Jens Gülle. Für 20 Jahre: Barbara Benstem und Cedric Hollas. 40 Jahre im Verein sind Brigitte Schewe, Frank Schulze, Oliver Idczak, Thomas Fitz und Roland Wollrab.